Лукашенко назвал победу Путина на выборах убедительной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу российского государства Владимира Путина с победой на выборах президента, передает белорусское госагентство БелТА.
«Президент от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с убедительной победой на выборах», — говорится в сообщении.
Ранее Путина также поздравили руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Никарагуа и Венесуэлы, правительство Кубы, экс-лидер Боливии, официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, Башкан Гагаузии Евгения Гуцул.
Владимир Путин лидирует с 87,29%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,76% протоколов. Вторым идет Николай Харитонов (4,3%), третьим — Владислав Даванков (3,84%), четвертым — Леонид Слуцкий (3,21%).
Число поданных голосов за Путина превысило 75,9 млн и поставило абсолютный рекорд. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, когда за действующего главу государства проголосовали 56,43 млн. Тогда Путин набрал 76,69%.
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