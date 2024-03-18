МИД Китая поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента

МИД Китая поздравил Путина с победой на выборах

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Пекин поздравляет Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

«Китай выражает поздравления в связи с этим. Китай и Россия — крупнейшие друг у друга соседи, которые являются стратегическими партнерами в новую эпоху», — отметил он (цитата по The Jakarta Post).

После подсчета 99,75% голосов Путин набирает 87,29% голосов, следует из данных ЦИК.

Поздравления главе государства направили президенты Таджикистана, Венесуэлы, Никарагуа и Гондураса. Кроме того, поздравил Путина с переизбранием лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Поздравляю братский народ России и президента Владимира Путина с необычайной победой на выборах президента Российской Федерации. <...> Обнимаем весь российский народ и партию «Единая Россия!» — написал венесуэльский лидер Николас Мадуро в X.

«Мы празднуем вашу победу как вклад в необходимую стабильность для человечества», — сказал президент Никарагуа Даниэль Ортега.