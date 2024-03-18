Памфилова назвала число проголосовавших досрочно

Памфилова: досрочно на выборах проголосовали 2,6 млн человек

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Приблизительно 2 млн 600 тыс. избирателей проголосовали досрочно на выборах президента России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге.

«Свой вклад внесла и организация досрочного голосования. [Им] воспользовались около 2 млн 600 тыс. избирателей», — сказала она.

Досрочное голосование на выборах главы государства началось 25 февраля. Благодаря ему отдать свой голос можно было в труднодоступных местностях в 42 субъектах, включая новые регионы.

Основное голосование шло три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин, который шел на выборы как самовыдвиженец.

По данным ЦИК, после обработки 99,76% протоколов Путин набрал 87,29% голосов, Харитонов — 4,3%, Даванков — 3,84%, Слуцкий — 3,21%.

Памфилова также сообщила, что в целом в выборах приняли участие 87,113 млн избирателей. По итогам голосования была зафиксирована явка в 77,44%, которая стала рекордной в современной истории России.

Владимир Путин уже получил первые поздравления от зарубежных лидеров. Так, их ему высказали президенты Таджикистана, Белоруссии, Венесуэлы, Гондураса и Никарагуа Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, Николас Мадуро, Сиомара Кастро и Даниэль Ортега.

Кроме того, избранного президента поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. Поздравления также высказал официальный представитель МИД Китая.