 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Памфилова назвала число проголосовавших досрочно

Памфилова: досрочно на выборах проголосовали 2,6 млн человек
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Приблизительно 2 млн 600 тыс. избирателей проголосовали досрочно на выборах президента России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге.

«Свой вклад внесла и организация досрочного голосования. [Им] воспользовались около 2 млн 600 тыс. избирателей», — сказала она.

Досрочное голосование на выборах главы государства началось 25 февраля. Благодаря ему отдать свой голос можно было в труднодоступных местностях в 42 субъектах, включая новые регионы.

Основное голосование шло три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин, который шел на выборы как самовыдвиженец.

По данным ЦИК, после обработки 99,76% протоколов Путин набрал 87,29% голосов, Харитонов — 4,3%, Даванков — 3,84%, Слуцкий — 3,21%.

Как в России прошло голосование на выборах президента. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Напугайте, а потом пообещайте легкое решение: как продавать компаниям
Когда менять цену на товар — плохое решение: влияние неценовых факторов
Apple выбрала неочевидный способ зарабатывать на ИИ
Как стать проактивным: 10 советов по развитию самомотивации

Памфилова также сообщила, что в целом в выборах приняли участие 87,113 млн избирателей. По итогам голосования была зафиксирована явка в 77,44%, которая стала рекордной в современной истории России.

Владимир Путин уже получил первые поздравления от зарубежных лидеров. Так, их ему высказали президенты Таджикистана, Белоруссии, Венесуэлы, Гондураса и Никарагуа Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, Николас Мадуро, Сиомара Кастро и Даниэль Ортега.

Кроме того, избранного президента поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. Поздравления также высказал официальный представитель МИД Китая.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Теги
Персоны
выборы президента России досрочное голосование Элла Памфилова ЦИК
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владислав Даванков фото

Владислав Даванков

политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
Николай Харитонов фото

Николай Харитонов

депутат Госдумы, кандидат в президенты России
30 октября 1948 года
Материалы по теме
Памфилова заявила о рекордной явке на выборах президента России
Политика
МИД Китая поздравил Путина с победой на выборах
Политика
Башкан Гагаузии поздравила Путина с победой на выборах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Глава Минсельхоза Чехии предложил запретить импорт зерна из России Экономика, 13:23
«Кам24» сообщило о гибели двух туристов после схода лавины на Камчатке Общество, 13:23
Напугайте, а потом пообещайте легкое решение: как продавать компаниям Pro, 13:17
Пушилин разъяснил параметры «санитарной зоны» вокруг ДНР Политика, 13:11
Правозащитники зафиксировали спад верховенства закона в ЕС Политика, 13:03
Выборы президента России. Главное Политика, 13:01
Риелторы назвали районы Москвы с наибольшим снижением цен на апартаменты Недвижимость, 12:59
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Даниил Медведев назвал причины проигрыша Алькарасу в финале «Мастерса» Спорт, 12:59
Turkish Airlines упростила требования к пассажирам рейсов в Южную Америку Общество, 12:50
Главы Binance и Crypto.com спрогнозировали дальнейший рост биткоина Крипто, 12:49
Лидеры Китая, Казахстана и Азербайджана поздравили Путина с победой Политика, 12:49
Старовойт сообщил об обстрелах Глушковского района «с самого утра» Политика, 12:46
Когда менять цену на товар — плохое решение: влияние неценовых факторов Pro, 12:44
Посол Китая в Берне не исключил участия Пекина в саммите по Украине Политика, 12:30