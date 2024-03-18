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Выборы президента России ,  
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Президент Гондураса поздравила Путина с победой на выборах

Президент Гондураса Сиомара Кастро поздравила Путина с победой на выборах
Сюжет
Выборы президента России
Сиомара Кастро
Сиомара Кастро (Фото: Inti Ocon / Getty Images)

Президент Гондураса Сиомара Кастро направила Владимиру Путину поздравления в связи с его победой на выборах президента России.

«Как президент Гондураса и председатель Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) я направляю поздравления президенту Владимиру Путину в связи с его убедительной победой на российских выборах», — написала она на странице в соцсети X (бывший Twitter).

Свои поздравления в X также опубликовали лидеры Боливии Луис Арсе и Никарагуа Даниэль Ортега.

По данным ЦИК России, Путин лидирует на президентских выборах, набирая 87,31% голосов по итогам обработки 99,71% протоколов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 4,3%, на третьем — член партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,83%, последнее место у лидера ЛДПР Леонида Слуцкого — 3,21%.

Среди других глав государств с победой на выборах Путина также поздравили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер КНДР Ким Чен Ын.

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Первый отметил, что результаты голосования «являются еще одним ярким подтверждением» высокого политического авторитета Путина и широкой поддержки, которая есть у выбранного президентом курса в российским обществе.

Второй направил поздравительную телеграмму, которую через МИД России передаст президенту посол страны Син Хон Чхор.

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Владимир Путин выборы президента России победа Гондурас президент поздравление
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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