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Военная операция на Украине ,  
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Один человек пострадал при обстреле Белгорода

Мэр Демидов: при обстреле Белгорода пострадал один человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Во время утреннего обстрела Белгорода пострадал один человек, сообщил мэр города Валентин Демидов в ходе оперативного совещания правительства региона.

Повреждения получили один земельный участок, хозпостройка, автомобиль и автобус. Представители городской администрации выехали на место, работа по выявлению последствий продолжается.

Позже Минобороны отчиталось об уничтожении десяти реактивных снарядов, выпущенных из системы залпового огня RM-70 Vampire.

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
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Фото:Сергей Петров / Global Look Press

Утром 18 марта губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области запущен сигнал ракетной опасности. Он также призвал жителей укрыться в помещениях без окон, а тех, кто находился на улице, — спуститься в укрытие.

После начала военной операции регион регулярно подвергается ударам и атакам беспилотников со стороны Украины. Так, за 17 марта в области сбили 18 дронов.

Один человек пострадал при обстреле Белгорода
Один человек пострадал при обстреле Белгорода

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Белгородская область Белгород обстрел Иван Демидов пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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