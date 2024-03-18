Мэр Демидов: при обстреле Белгорода пострадал один человек

Один человек пострадал при обстреле Белгорода

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Во время утреннего обстрела Белгорода пострадал один человек, сообщил мэр города Валентин Демидов в ходе оперативного совещания правительства региона.

Повреждения получили один земельный участок, хозпостройка, автомобиль и автобус. Представители городской администрации выехали на место, работа по выявлению последствий продолжается.

Позже Минобороны отчиталось об уничтожении десяти реактивных снарядов, выпущенных из системы залпового огня RM-70 Vampire.

Утром 18 марта губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области запущен сигнал ракетной опасности. Он также призвал жителей укрыться в помещениях без окон, а тех, кто находился на улице, — спуститься в укрытие.

После начала военной операции регион регулярно подвергается ударам и атакам беспилотников со стороны Украины. Так, за 17 марта в области сбили 18 дронов.