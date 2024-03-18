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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Опасность атаки дронов объявили 17 марта в 21:18 мск, а отменили — 18 марта в 6:08 мск, режим действовал всю ночь. По словам Гусева, силы ПВО были наготове. Он призвал людей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС.

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Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

С конца февраля Воронежская область регулярно подвергается атакам беспилотников.

Утром 13 марта Гусев рассказал, что за сутки в Воронежской области обнаружили и уничтожили более 40 воздушных целей. Пострадавших и значительных повреждений не было. Из-за падения обломков в Советском районе Воронежа была частично разрушена кровля магазина, а в Бутурлинском районе области повреждения получили частный дом и трансформаторная станция. Никто не пострадал.

В ночь на 15 марта режим опасности атаки беспилотников продлился в Воронежской области восемь с половиной часов.

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

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Теги
Воронежская область Александр Гусев беспилотники ракетная опасность
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