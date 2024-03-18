Посольство направит властям США ноту из-за действий Госдепа на выборах

Российские дипломаты направят властям США ноту протеста в связи с действиями секретной службы Госдепартамента у посольства России в день проведения голосования на президентских выборах, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводит агентство ТАСС.

По словам посла, он всегда с уважением относился к деятельности секретной службы Госдепа, сотрудники которой в большинстве случаев «эффективно работали» при поступлении соответствующих обращений от российских дипломатов. Однако на сегодняшний день ситуация изменилась. Антонов отметил, что сотрудники службы позволили себе «блокировать вход в российское посольство и создать помехи для российских граждан, которые пришли голосовать».

Также секретная служба допустила агитацию «со стороны провокаторов с тем, чтобы люди не шли голосовать».

«И на встречах, очередных встречах и в Белом доме, и в Госдепартаменте, несомненно, будет несколько минут у меня для того, чтобы выразить свой самый жесточайший протест в отношении обеспечения безопасности посольства», — отметил Антонов.

Днем 17 марта официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что за рубежом на выборах президента проголосовали более 125 тысяч. россиян в 111 странах.

Россия собиралась открыть за рубежом порядка 300 избирательных участков, в том числе в недружественных странах. В МИДе в преддверие выборов отмечали, что в связи с закрытием российских дипломатических представительств в отдельных странах сократились и возможности по размещению избирательных участков. Это коснулось и США.