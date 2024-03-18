 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Посольство направит властям США ноту из-за действий Госдепа на выборах

Антонов: властям США направят ноту в связи с действиями Госдепа у посольства
Сюжет
Выборы президента России

Российские дипломаты направят властям США ноту протеста в связи с действиями секретной службы Госдепартамента у посольства России в день проведения голосования на президентских выборах, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводит агентство ТАСС.

По словам посла, он всегда с уважением относился к деятельности секретной службы Госдепа, сотрудники которой в большинстве случаев «эффективно работали» при поступлении соответствующих обращений от российских дипломатов. Однако на сегодняшний день ситуация изменилась. Антонов отметил, что сотрудники службы позволили себе «блокировать вход в российское посольство и создать помехи для российских граждан, которые пришли голосовать».

Также секретная служба допустила агитацию «со стороны провокаторов с тем, чтобы люди не шли голосовать».

«И на встречах, очередных встречах и в Белом доме, и в Госдепартаменте, несомненно, будет несколько минут у меня для того, чтобы выразить свой самый жесточайший протест в отношении обеспечения безопасности посольства», — отметил Антонов.

Путин победил на выборах в Чечне с 98,99% после обработки всех протоколов
Политика

Днем 17 марта официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что за рубежом на выборах президента проголосовали более 125 тысяч. россиян в 111 странах.

Россия собиралась открыть за рубежом порядка 300 избирательных участков, в том числе в недружественных странах. В МИДе в преддверие выборов отмечали, что в связи с закрытием российских дипломатических представительств в отдельных странах сократились и возможности по размещению избирательных участков. Это коснулось и США.

Читайте на РБК Pro
«Ренессанс Страхование» вышла на рекорд: что ждать инвесторам
Как Epic Games и Еврокомиссия «разлочили» iPhone
Ревность и обиды: как сохранить отношения с друзьями, которые переехали
Спрос на китайский и арабский бешено возрос. Но на работу возьмут не всех
Теги
Анатолий Антонов США Госдепартамент США посольство России выборы президента
Материалы по теме
Антонов заявил, что власти США мешают передвижению российских дипломатов
Политика
Антонов предупредил об акциях у посольств во время выборов президента
Политика
Антонов обвинил США в попытке раскачать ситуацию русофобской риторикой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Британия и Польша отказались считать выборы в России свободными Политика, 07:14
Фридман и его партнеры продали доли в «А1» в рамках дела совладельца ВПБ Бизнес, 07:01
ФНС раскрыла регионы с наибольшими сборами НДФЛ с состоятельных россиян Экономика, 07:00
Президент Таджикистана поздравил Путина с победой на выборах Политика, 06:46
NYT рассказала о «последнем залпе» Маска в борьбе с ChatGPT Технологии и медиа, 06:21
Премьер Японии выразил протест из-за запуска КНДР баллистических ракет Политика, 06:20
Посольство направит властям США ноту из-за действий Госдепа на выборах Политика, 05:58
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Развожаев заявил о победе Путина в Севастополе с 92,60% голосов Политика, 05:27
Директор Музея Виктории заявил о риске разрушения Вестминстерского дворца Общество, 05:14
Захарова призвала министра обороны Великобритании искать Кейт Миддлтон Политика, 04:57
В Приамурье приостановили движение поездов из-за схода 20 вагонов Общество, 04:40
Украина не станет продлевать контракт с «Газпромом» Политика, 04:10
FT сообщила о «современном рабстве» в католической организации «Опус Деи» Политика, 03:55
КНДР запустила три баллистических ракеты в сторону Японского моря Политика, 03:45