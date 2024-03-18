Захарова призвала министра обороны Великобритании искать Кейт Миддлтон

Официальный представитель МИДа Мария Захарова призвала главу британского Минобороны Гранта Шаппса искать Кейт Миддлтон, а не заниматься российскими выборами. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова процитировала слова Шаппса о том, что кандидат в президенты и действующий глава России Владимир Путин «снова своровал выборы, но он не украдет Украину».

Министр отметил, что Лондон будет работать с союзниками, чтобы «остановить воровство за счет увеличения общей помощи Украине». По словам Шаппса, история показывает, что западные страны должны «остановить диктаторов и автократов, иначе они продолжат воровать еще больше».

В ответ на это Захарова заявила, что Россия ничего у них не крала. «Мы своего им не отдали. Вот и бесятся. Привыкли же все у всех отбирать по праву «исключительности», — добавила дипломат. После этого Захарова спросила: «Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась?» Она посоветовала Шаппсу искать принцессу Уэльскую.

Кенсингтонский дворец 10 марта опубликовал фотографию с Миддлтон. На нем принцесса изображена с детьми — Луи, Джорджем и Шарлоттой. Сама она не появлялась на публике с декабря, а в январе перенесла операцию на брюшной полости. Однако международные агентства, в том числе AFP, Reuters и Associated Press, заподозрили, что фотография была отредактирована, и удалили ее из своих фотобанков.

Миддлтон подтвердила, что фото было отретушировано, и извинилась. Изображение с принцессой и детьми появилось после того, как в соцсетях несколько недель обсуждали, в каком состоянии находится Миддлтон после операции.