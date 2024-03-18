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Выборы президента России ,  
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Захарова призвала министра обороны Великобритании искать Кейт Миддлтон

Захарова посоветовала главе британского Минобороны искать Кейт Миддлтон
Сюжет
Выборы президента России
Сюжет
Военная операция на Украине

Официальный представитель МИДа Мария Захарова призвала главу британского Минобороны Гранта Шаппса искать Кейт Миддлтон, а не заниматься российскими выборами. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова процитировала слова Шаппса о том, что кандидат в президенты и действующий глава России Владимир Путин «снова своровал выборы, но он не украдет Украину».

Министр отметил, что Лондон будет работать с союзниками, чтобы «остановить воровство за счет увеличения общей помощи Украине». По словам Шаппса, история показывает, что западные страны должны «остановить диктаторов и автократов, иначе они продолжат воровать еще больше».

В ответ на это Захарова заявила, что Россия ничего у них не крала. «Мы своего им не отдали. Вот и бесятся. Привыкли же все у всех отбирать по праву «исключительности», — добавила дипломат. После этого Захарова спросила: «Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась?» Она посоветовала Шаппсу искать принцессу Уэльскую.

Глава AFP заявил о потере доверия к Кенсингтонскому дворцу из-за Миддлтон
Общество
Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец 10 марта опубликовал фотографию с Миддлтон. На нем принцесса изображена с детьми — Луи, Джорджем и Шарлоттой. Сама она не появлялась на публике с декабря, а в январе перенесла операцию на брюшной полости. Однако международные агентства, в том числе AFP, Reuters и Associated Press, заподозрили, что фотография была отредактирована, и удалили ее из своих фотобанков.

Миддлтон подтвердила, что фото было отретушировано, и извинилась. Изображение с принцессой и детьми появилось после того, как в соцсетях несколько недель обсуждали, в каком состоянии находится Миддлтон после операции.

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Мария Захарова Великобритания МИД Кейт Миддлтон выборы президента
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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