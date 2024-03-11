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Кейт Миддлтон извинилась за отретушированную фотографию с детьми

Кейт Миддлтон подтвердила ретушь своего фото с детьми после операции
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон (Фото: Cameron Smith / Getty Images)

Супруга наследника британского престола Кейт Миддлтон подтвердила, что ее фото с детьми, которое вызвало волну обсуждений на фоне ее недавней операции, было отредактировано. Ее сообщение опубликовано в аккаунте принца и принцессы Уэльских в соцсети Х.

«Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с монтажом. Я хотела бы принести свои извинения за путаницу, которую вызвала семейная фотография, которой мы поделились вчера», — заявила Миддлтон.

Кенсингтонский дворец — резиденция принца и принцессы Уэльских — опубликовал фотографию с Миддлтон накануне, 10 марта, в связи с Днем матери. На нем принцесса изображена с детьми — Луи, Джорджем и Шарлоттой. Утверждается, что фото сделал принц Уэльский Уильям.

СМИ удалили фото Миддлтон после операции из-за подозрений в подделке
Общество
Кейт Миддлтон с детьми

Международные агентства Getty, Associated Press, Reuters и AFP заподозрили, что фотография была отредактирована, и отозвали снимок из своих фотобанков. Редакторы Reuters объяснили, что рукава кардигана принцессы Шарлотты «не совпадают должным образом». Это позволяет предположить, что кадр ретушировали.

The Telegraph также пишет, что на фото у Миддлтон нет обручального кольца, а на заднем плане видны зеленая трава и дерево с листьями. Кенсингтонский дворец утверждал, что снимок был сделан недавно.

Миддлтон не появлялась на публике с конца декабря, в середине января она перенесла операцию на брюшной полости, отмечает The Hill. AP, Reuters и The Telegraph обращают внимание, что публикация фотографии с детьми последовала вслед за тем, как в социальных сетях несколько недель обсуждали, в каком состоянии находится принцесса Уэльская после операции.

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Теги
Кейт Миддлтон фотография Операция
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