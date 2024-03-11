СМИ удалили фото Миддлтон после операции из-за подозрений в подделке

AP и Reuters убрали фото Миддлтон после операции из-за подозрений в манипуляциях

Королевская семья 10 марта опубликовала первое фото Миддлтон с тех пор, как она перенесла операцию. Reuters обратил внимание на то, как на фотографии выглядят рукава кофты ее дочери, и сделал вывод, что снимок отредактировали

Кейт Миддлтон с детьми (Фото: princeandprincessofwales / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Международные информационные агентства Associated Press, Reuters и AFP отозвали из своих фотобанков официальную фотографию супруги наследника британского престола Кейт Миддлтон после того, как заподозрили, что в изображение были внесены изменения. Аналогично поступило американское фотоагентство Getty.

Кенсингтонский дворец опубликовал фотографию с принцессой Уэльской накануне, 10 марта. Снимок, как утверждается, был сделан на прошлой неделе. На нем Миддлтон изображена с детьми. Сама она не появлялась на публике с декабря, а в январе перенесла операцию на брюшной полости, отмечает The Hill.

Редакторы Reuters заявили, что рукава кардигана принцессы Шарлотты — дочери Кейт и принца Уильяма — «не совпадают должным образом». Это позволяет предположить, что кадр был отредактирован, отмечает агентство.

Аналогичную причину удаления фотографии приводит Associated Press. Оно отмечает, что изображением, «по всей видимости, манипулировали».

AP и Reuters обращают внимание, что публикация фотографии Кенсингтонским дворцом последовала вслед за тем, как в социальных сетях несколько недель обсуждали, что произошло с Миддлтон после того, как ее выписали 29 января.

Появление фото принцессы Уэльской стало главной новостью в Великобритании, к концу дня изображение собрало почти 50 млн просмотров в соцсети X (бывший Twitter), указывает AP.