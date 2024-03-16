В НАТО призвали готовиться к напряженным отношениям с Россией

Страны НАТО должны готовиться к еще нескольким годам напряженности в отношениях с Россией. Такое мнение высказал заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ, передает Digi24.

«Мы должны готовиться еще по крайней мере к нескольким годам напряженных отношений», — сказал Джоанэ в ответ на вопрос, что произойдет в случае переизбрания Владимира Путина на пост президента России.

Джоанэ подчеркнул, что НАТО «выполняет свой долг». «Мы защищаем свою территорию и союзников, принимаем соответствующие меры». По его словам, если Россия станет «агрессивной», альянс будет «более подготовлен к сдерживанию этой агрессии».

В середине марта вышел отчет генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за 2023 год. В нем глава альянса, в частности, изложил свое видение будущего отношений блока с Россией.

«В свете ее враждебной политики и действий НАТО не может рассматривать Россию в качестве партнера. Любое изменение в отношениях зависит от того, прекратит ли Россия свое агрессивное поведение и будет ли она полностью соблюдать международное право, — сказано в отчете. — НАТО по-прежнему готово сохранять открытые каналы связи с Москвой для управления рисками и их смягчения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России».

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин сказал, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО. Он также отметил, что российская сторона не хочет испортить отношения с государствами — членами блока, а наоборот имеет стремление их развивать.