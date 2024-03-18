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Военная операция на Украине ,  
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Путин пообещал подумать, с кем договариваться о мире с Киевом

Путин: мы подумаем о том, с кем Россия будет договариваться о мире с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские власти подумают над тем, с кем договариваться о мире с Украиной, заявил президент Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в своем избирательном штабе.

«Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Мы подумаем об этом», — сказал глава государства журналистам (цитата по «РИА Новости»). 

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение об отказе вести переговоры с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.

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В марте 2022 года российская и украинская делегации встречались в Стамбуле. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский отметил, что стороны достигли прогресса. Киев, по его словам, предложил нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности.

Однако в мае переговоры прекратились. Путин заявил, что Украина парафировала соглашение с договоренностями, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участие России в саммите об урегулировании ситуации возможно после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира». Он отметил, что сначала цивилизованные страны его разработают, а потом уже будут приглашены представители России.

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Российские власти говорили, что готовы к диалогу с учетом своих интересов. Условия украинской стороны, содержащиеся в ее «формуле мира», в том числе по выводу войск, МИД называет неприемлемыми.

В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Россия на переговорах в Турции предлагала Украине завершить военные действия, но при условии нейтралитета Киева и невступления в НАТО. По его словам, Киев отказался в том числе по совету экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Сам Джонсон заявил, что это российская пропаганда.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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