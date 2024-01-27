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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе стрельбой из гранатометов

Развожаев: громкие звуки в Севастополе вызваны учениями военных с гранатометами
Сюжет
Военная операция на Украине

Громкие звуки, которые слышали жители Севастополя, связаны с военными учениями по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые были слышны в центре города — это военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатометов. В городе все спокойно», написал он. 23 января Развожаев предупреждал, что тренировку расчетов в районе Северного мола проводит Черноморский флот.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Губернатор не раз сообщал, что в городе раздавались «громкие звуки», связанные с учениями. В октябре 2023 года, отвечая на сообщения о них в районе Северного мола, Развожаев объяснил их маневрами Черноморского флота с применением реактивных бомбометов.

За два дня до этого, по словам губернатора, военные проводили учения в том же районе. Тогда проводились учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря, сообщил он. В Черноморском флоте впоследствии уточнили, что военные отрабатывали «противоминную и противодиверсионную оборону», тренировались искать и уничтожать плавающие мины и морские беспилотники.

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Теги
Михаил Развожаев Севастополь учения гранатометы стрельба Крым
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