Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе стрельбой из гранатометов
Громкие звуки, которые слышали жители Севастополя, связаны с военными учениями по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые были слышны в центре города — это военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатометов. В городе все спокойно», написал он. 23 января Развожаев предупреждал, что тренировку расчетов в районе Северного мола проводит Черноморский флот.
Губернатор не раз сообщал, что в городе раздавались «громкие звуки», связанные с учениями. В октябре 2023 года, отвечая на сообщения о них в районе Северного мола, Развожаев объяснил их маневрами Черноморского флота с применением реактивных бомбометов.
За два дня до этого, по словам губернатора, военные проводили учения в том же районе. Тогда проводились учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря, сообщил он. В Черноморском флоте впоследствии уточнили, что военные отрабатывали «противоминную и противодиверсионную оборону», тренировались искать и уничтожать плавающие мины и морские беспилотники.
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