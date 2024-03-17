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Выборы президента России ,  
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МИД раскрыл количество проголосовавших на выборах за рубежом россиян

МИД: на рубежом на выборах президента проголосовали более 249 тыс. россиян
Сюжет
Выборы президента России
Посольство&nbsp;России в Берлине
Посольство России в Берлине (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

На выборах президента России за рубежом проголосовали 249 806 человек. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России, председатель комиссии ведомства по выборам Евгений Иванов на брифинге.

Иванов подчеркнул, что все провокации во время голосования за рубежом удалось «купировать». Самой «вопиющим актом» он назвал ситуацию с бутылками с зажигательной смесью в Кишиневе.

Полиция Молдавии ранее сообщила, что около 11:30 по местному времени (12:30 мск) мужчина бросил две емкости с горючими веществами через забор российского посольства в Кишиневе, где работал избирательный участок. Никто не пострадал.

Как голосуют на выборах президента за границей. Фото
Фотогалерея 

За границей участки для голосования российских граждан, как правило, работали на территориях посольств, консульских учреждений, центров Россотрудничества и российских воинских частей. В некоторых странах выстроились очереди из желающих проголосовать.

МИД раскрыл количество проголосовавших на выборах за рубежом россиян
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На выборах президента в 2024 году за рубежом открыли 295 избирательных участков. На прошлых выборах, в 2018 году, их было 394. Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что физические возможности по организации выборов стали «гораздо меньше в этом году». В ЦИК назвали основной проблемой обеспечение безопасности во время голосования в недружественных странах.

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