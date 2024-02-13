В посольствах и консульствах откроют 269 избирательных участков; в 2018 году их было 394

Как и где за рубежом пройдет голосование на выборах президента России В посольствах и консульствах откроют 269 избирательных участков; в 2018 году их было 394

На выборы президента России в 2024 году за рубежом откроется заметно меньше участков, чем в 2018-м. В некоторых недружественных странах они до сих пор не сформированы

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Установленный срок образования избирательных участков на территории других государств — 24 января, однако из-за напряженных отношений с недружественными странами ЦИК использует исключительное право на образование участков до 12 марта.

В начале года обсуждался возможный отказ от организации участков для голосования в российских консульствах на территории некоторых таких государств (сейчас в их списке 49 позиций). Дипломатический источник «Ведомостей» объяснил эту инициативу сокращением числа консульских сотрудников и соображениями безопасности: после начала российской военной операции на Украине большинство западных стран сократили число дипломатических работников или закрыли российские консульства на своей территории. В 2018 году официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала явку на выборах президента за рубежом беспрецедентной: тогда проголосовали 444 тыс. человек, или 96% суммарного числа зарегистрированных за границей избирателей.

В конце января Захарова сообщила, что избирательные участки откроются во всех странах, где есть российские дипмиссии и консульства, в том числе в недружественных. 5 февраля этот вопрос обсуждался на заседании коллегии МИД России с ЦИК. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что физические возможности по организации выборов стали «гораздо меньше в этом году, чем в предыдущей избирательной кампании».

По данным МИД России на 7 февраля, сейчас за рубежом образовано 269 избирательных участков (на президентских выборах 2018 года за рубежом работало 394 участка). Как заявила Захарова, ситуация в сфере обеспечения безопасности российских посольств и консульств за последнее время значительно ухудшилась, в ряде недружественных стран осложнились отношения с местными правоохранительными органами. «Очевидно, что во время проведения голосования по выборам президента России вероятность провокаций многократно возрастет», — отметила дипломат. По ее словам, не все партнеры в странах Европы и Америки ответили на ноты с просьбой обеспечить безопасность на избирательных участках в день выборов.

6 февраля в МИД России вызвали временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии «в связи с отсутствием реакции властей прибалтийских стран на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах».

В каких странах возникают сложности при организации участков

В декабре 2023 года бывший глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призывал Европарламент запретить россиянам на территории ЕС голосовать на выборах президента России. Но только 29 из 705 членов Европарламента поддержали этот призыв. В январе представители МИД Эстонии заявили, что считают проведение выборов за пределами российского посольства «неприемлемым». Поэтому в республике будет сформирован только один избирательный участок в Таллине, а голосование будет проводиться один день — 17 марта.

На президентских выборах 2018 года в Эстонии работали девять участков — по четыре в Таллине и Нарве и один в Тарту. Кроме основного дня голосования, 18 марта, россияне могли проголосовать досрочно 17 марта в здании посольства в Таллине, генконсульства в Нарве, а также в канцелярии консульского отдела в Тарту. Весной 2022 года эстонские власти решили закрыть представительства России в Нарве и Тарту.

В 2018 году в Литве россияне могли проголосовать в пяти городах, включая Висагинас, Каунас и Шяуляй, где у России не было диппредставительств. В апреле 2022 года власти Литвы закрыли консульство в Клайпеде. Голосование в 2024 году должно состояться только на территории российского посольства в Вильнюсе. Пока информации о формировании избирательного участка на его сайте нет.

Власти Латвии в 2018 году не разрешили открыть дополнительные участки в 12 городах республики для граждан России, проживающих за пределами Риги, Даугавпилса и Лиепаи. Однако для них удалось организовать досрочное голосование 17 марта. В основной день голосования работало пять участков на территории дипломатических учреждений в Риге, Даугавпилсе и Лиепае.

Временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил в интервью «РИА Новости» в начале января, что местные власти не желают обеспечивать порядок по периметру избирательных участков в Риге. Однако посольство обещает принять все необходимые меры для организации голосования. По данным ЦИК, на территории российского посольства в Риге планируют открыть три избирательных участка.

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил РБК, что дипмиссия все еще ожидает ответ от властей на просьбу согласовать проведение голосования на избирательных участках в стране. Если соответствующее разрешение будет получено, то голосование пройдет 17 марта с 08:00 до 20:00 (по Берлину) на двух участках — в посольстве в Берлине и генконсульстве в Бонне.

«Обстановку вокруг посольства сложно назвать спокойной. Исключать вероятность провокаций и иных эксцессов трудно. Знаем, что готовятся митинги антироссийского характера. Поставили перед германскими властями вопрос о принятии исчерпывающих мер безопасности. Настаиваем на запрете проведения массовых акций в непосредственной близости от диппредставительств во избежание столкновений и угроз избирателям», — отметил дипломат.

Нечаев сообщил, что ситуация, связанная с организацией избирательного процесса, в текущем году осложняется не только «нагнетанием в ФРГ антироссийских настроений», но и решением германских властей закрыть четыре из пяти российских генконсульств (в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне). «Разумеется, это повлечет за собой сокращение количества избирательных участков и усложнит процесс участия в голосовании российских граждан, особенно проживающих в отдаленных регионах ФРГ», — прогнозирует посол.

В 2018 году на территории Германии было открыто 15 избирательных участков в 13 городах. Тогда общая явка составила 33,8 тыс. человек — на 54% больше, чем на выборах 2012 года).

По данным ЦИК, в Испании будет сформировано два избирательных участка — в Мадриде и Барселоне, в Португалии только один — в Лиссабоне. Во Франции голосование должно пройти в Париже, Вильфранш-сюр-Мере, Марселе и Страсбурге. На сайте российских дипмиссий в этих странах пока не размещена дополнительная информация.

Где уже сформированы участки

В посольстве России в Польше РБК заявили, что МИД республики пообещал довести до соответствующих служб просьбу о содействии польских властей в обеспечении общественного порядка во время голосования у входа в российские дипломатическое и консульские здания. Как и в 2018 году, россияне, проживающие на территории Польши, смогут проголосовать на предстоящих выборах на четырех участках — в Варшаве, Гданьске, Кракове и Познани.

«Возражений с польской стороны не последовало, хотя сделана оговорка, что она не признает вхождения в состав России Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — рассказали РБК в дипмиссии.

В 2018 году на выборах президента России в Польше проголосовали более 1,5 тыс. россиян из состоящих на консульском учете 4,5 тыс. человек (в 2012 году — 1,2 тыс.).

На территории Болгарии выборы будут проходить на одном избирательном участке, в посольстве в Софии, 17 марта. Российские дипломаты в стране пояснили РБК, что МИД республики подтвердил, что поможет обеспечить необходимые меры безопасности. «Других избирательных участков ввиду фактического закрытия по инициативе болгарской стороны генконсульства в Русе и временной приостановки работы генконсульства в Варне не будет», — уточнили в посольстве.

В 2018 году досрочное голосование на выборах президента России в республике началось уже 3 марта — было развернуто 20 избирательных участков. 18 марта граждане России смогли проголосовать в Софии, Русе и Варне.

Посольство России в Австрии получило еще в середине января официальное согласие австрийских властей на проведение 17 марта выборов президента России «с учетом соблюдения принципа взаимности». Проголосовать можно будет с 08:00 до 20:00 в зданиях посольства в Вене и генконсульства в Зальцбурге. В дипмиссии отмечают, что австрийские правоохранительные органы проинформированы об этом, с ними посольство продолжит обсуждение необходимых мер безопасности.

На территории Финляндии в этом году будет открыт один избирательный участок — в посольстве в Хельсинки. Проголосовать можно будет 17 марта с 08:00 до 20:00 по местному времени. «Во избежание возможных провокаций посольство, в соответствии с установившейся практикой, обратилось к финским властям с просьбой предусмотреть обеспечение мер повышенной безопасности диппредставительства и избирателей в день проведения голосования. Исходим из того, что местные правоохранительные органы предпримут необходимые действия в связи с этим. Поддерживаем контакт с финскими коллегами», — заявили РБК в посольстве.

В день выборов президента России в 2018 году в Финляндии работало четыре избирательных участка — в Хельсинки, в генеральном консульстве в Турку, в канцелярии посольства в Лаппеенранте и в консульстве на Аландских островах в Мариехамне.

Голосование в Норвегии планируется провести на трех избирательных участках: при посольстве России в Осло, в генеральном консульстве в Киркенесе и в генеральном консульстве на Шпицбергене в поселке Баренцбург 17 марта 2024 года с 08:00 до 20:00.

«Российские загранучреждения находятся в контакте с норвежскими властями касательно обеспечения безопасности во время голосования», — заявили РБК в российской дипмиссии.

В 2018 году избирательные участки в Норвегии были также организованы при посольстве в Осло, а также в Киркенесе и на Шпицбергене. Кроме того, тогда прошло выездное досрочное голосование в Бергене, Ставангере, Трондхейме, Альте, Буде, Тромсе и Лонгиербюене.

На территории Италии откроются избирательные участки в Риме, Милане, Генуе и Палермо. Голосование будет проводиться один день — 17 марта 2024 года. Время будет определено позже. В 2018 году россияне, проживающие в Италии, смогли проголосовать более чем в 15 городах.

В США в этом году откроются три участка: в посольстве в Вашингтоне, а также в генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне. Голосование состоится 17 марта. Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, препятствием для волеизъявления российских граждан станет отсутствие генконсульств на Западном побережье, где традиционно селятся достаточно много россиян.

Практика взаимного закрытия дипломатических объектов России и США началась еще в 2017-м. Сейчас Соединенные Штаты в России представлены только посольством в Москве. Россия в США сохранила три дипломатических объекта — посольство в Вашингтоне и два генконсульства, в Хьюстоне и Нью-Йорке; еще два, в Сан-Франциско и Хьюстоне, по требованию американской стороны были закрыты.

В 2018 году в США случились провокации во время досрочного голосования на выборах президента России. Антонов заявил, что здание дипмиссии, где должно было пройти голосование, «облили гадостью». Он также отметил, что люди, предоставившие свои помещения для голосования, получали угрозы и отказывались от совместной работы. Тем не менее досрочное голосование было проведено в 19 городах. 17 марта россияне сделали выбор на площадках посольства в Вашингтоне и трех генконсульств — в Нью-Йорке, Хьюстоне и Сиэтле.

В 2024 году в Канаде откроется три избирательных участка — на территории посольства в Оттаве, генконсульств в Монреале и Торонто. В 2018 году в стране работало пять избирательных участков: в посольстве в Оттаве, генконсульствах в Монреале и Торонто, а также в офисах почетных консулов России в Ванкувере и Эдмонтоне. Также состоялось досрочное голосование в Виннипеге, Калгари, Виндзоре, Галифаксе и Сент-Джонсе.

Проживающие в Нидерландах россияне смогут проголосовать только на одном участке — в Гааге. В 2018 году работал также участок в Амстердаме.

В Великобритании, по сообщениям российской дипмиссии, в этом году будет также открыт только один участок, в Лондоне. Информация о времени и порядке проведения голосования появится позже. В 2018 году, в день выборов президента России, в Великобритании было открыто два избирательных участка — в посольстве России в Лондоне и в генконсульстве в Эдинбурге.