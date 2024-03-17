Пытавшийся поджечь посольство в Кишиневе заявил о российском гражданстве

Посольство России в Кишинёве (Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости)

Мужчина, который пытался устроить поджог во дворе посольства России в Кишиневе, заявил, что помимо молдавского у него есть и российское гражданство. Об этом сообщила пресс-служба полиции Молдавии в своем телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что около 11:30 по местному времени (12:30 мск) мужчина бросил две емкости с горючими веществами через забор российского посольства в Кишиневе. Его сразу же задержали и доставили в полицию для допроса.

«54-летний мужчина является гражданином Республики Молдова, но заявил, что имеет также гражданство Российской Федерации, что предстоит установить правоохранителям», — говорится в сообщении полиции. В ведомстве добавили, что в ходе допроса мужчина объяснил свой поступок «недовольством действиями российских властей».

За время работы избирательных участков в России и за рубежом зафиксировано несколько попыток помешать процессу выборов. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 16 марта сообщила, что «недалекие люди» пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями на 29 участках в 20 регионах России. Всего, по ее словам, безвозвратно было испорчено 214 бюллетеней.

В частности, в Петербурге 15 марта девушка кинула «коктейль Молотова» на крыльцо школы, где расположены два избирательных участка. На нее возбудили дело по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (п. «в» ч. 2 ст. 141 УК). Суд отправил девушку в СИЗО.