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Выборы президента России ,  
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В Алма-Ате продлили работу избирательных участков из-за наплыва людей

Время работы избирательных участков продлили в Алма-Ате из-за наплыва людей
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Выборы президента России
Генеральное консульство России в Алма-Ате
Генеральное консульство России в Алма-Ате (Фото: РИА Новости)

Время работы участков для голосования на выборах российского президента в генеральном консульстве России в Алма-Ате продлили на час. Об этом консульство сообщило в своем телеграм-канале.

«С целью обеспечения избирательных прав граждан председателями УИК 8133 и 8134 города Алма-Аты принято решение о продлении времени голосования на выборах президента Российской Федерации до 21:00 по местному времени (19:00 мск)», — говорится в сообщении.

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Большое число россиян пришли проголосовать на избирательных участках и в других странах. В частности, очереди собрались возле российского посольства в Белграде, генерального консульства в Стамбуле, посольств в Ташкенте, Ереване, Вильнюсе и Бишкеке.

На выборах президента в 2024 году за рубежом открылось меньше участков, чем в 2018 году: 295 против 394. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что физические возможности по организации выборов стали «гораздо меньше в этом году». В ЦИК назвали основной проблемой обеспечение безопасности во время голосования в недружественных странах.

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Казахстан Алма-Ата выборы президента очередь генконсульство
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