В Алма-Ате продлили работу избирательных участков из-за наплыва людей

Генеральное консульство России в Алма-Ате (Фото: РИА Новости)

Время работы участков для голосования на выборах российского президента в генеральном консульстве России в Алма-Ате продлили на час. Об этом консульство сообщило в своем телеграм-канале.

«С целью обеспечения избирательных прав граждан председателями УИК 8133 и 8134 города Алма-Аты принято решение о продлении времени голосования на выборах президента Российской Федерации до 21:00 по местному времени (19:00 мск)», — говорится в сообщении.

Большое число россиян пришли проголосовать на избирательных участках и в других странах. В частности, очереди собрались возле российского посольства в Белграде, генерального консульства в Стамбуле, посольств в Ташкенте, Ереване, Вильнюсе и Бишкеке.

На выборах президента в 2024 году за рубежом открылось меньше участков, чем в 2018 году: 295 против 394. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что физические возможности по организации выборов стали «гораздо меньше в этом году». В ЦИК назвали основной проблемой обеспечение безопасности во время голосования в недружественных странах.