На участках для голосования за рубежом образовались очереди. Видео

Большое число россиян пришли на участки в Сербии, Германии, Армении, Израиле, Казахстане, Таиланде, Турции и других странах

Россияне, оказавшиеся в воскресенье за рубежом, пришли к консульствам и посольствам, чтобы проголосовать на президентских выборах.

В Таиланде помимо Бангкока голосование было организовано и в генеральном консульстве на курортном острове Пхукет. В азиатских странах большое число людей также пришли на участки в Пекине и Сеуле.

Как и на предыдущих выборах, активно люди участвовали в голосовании в странах, где проживает большое число выходцев из России — в Берлине и Израиле (в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе).

Очереди собрались возле российского посольства в Белграде, генерального консульства в Стамбуле, посольств в Ташкенте, Ереване, Вильнюсе и Бишкеке. В Алма-Ате (Казахстан) количество желающих отдать свой голос оказалось настолько большим, что там было решено продлить время голосования до 21:00 по местному времени.

В ЦИК также сообщили о голосующих в Риге, возле здания посольства дежурят сотрудники латвийской полиции, проверяющие документы у всех, кто туда пришел.