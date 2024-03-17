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Выборы президента России ,  
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На участках для голосования за рубежом образовались очереди. Видео

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Выборы президента России
Большое число россиян пришли на участки в Сербии, Германии, Армении, Израиле, Казахстане, Таиланде, Турции и других странах

Как голосуют на выборах президента за границей. Фото
Фотогалерея 

Россияне, оказавшиеся в воскресенье за рубежом, пришли к консульствам и посольствам, чтобы проголосовать на президентских выборах.

В Таиланде помимо Бангкока голосование было организовано и в генеральном консульстве на курортном острове Пхукет. В азиатских странах большое число людей также пришли на участки в Пекине и Сеуле.

Как и на предыдущих выборах, активно люди участвовали в голосовании в странах, где проживает большое число выходцев из России — в Берлине и Израиле (в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе).

Очереди собрались возле российского посольства в Белграде, генерального консульства в Стамбуле, посольств в Ташкенте, Ереване, Вильнюсе и Бишкеке. В Алма-Ате (Казахстан) количество желающих отдать свой голос оказалось настолько большим, что там было решено продлить время голосования до 21:00 по местному времени.

В ЦИК также сообщили о голосующих в Риге, возле здания посольства дежурят сотрудники латвийской полиции, проверяющие документы у всех, кто туда пришел.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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