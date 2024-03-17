Рогов заявил о предотвращении покушения на доверенное лицо Путина

Владимир Рогов (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Российские спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо президента Владимира Путина, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов, передают «РИА Новости»

По его словам, силовики ищут всех причастных к покушению. При этом Рогов не уточнил, в отношении кого конкретно готовилось покушение.

Вечером 16 марта в оперативных службах сообщили «РИА Новости», что в Бердянске сработало взрывное устройство. Жертв не было.

В числе доверенных лиц Путина — 544 человека.

Бердянск находится на побережье Азовского моря, на юге Запорожской области. Регион вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР вошел в состав России по итогам проведенных там референдумов осенью 2022 года.

Утром 17 марта Рогов сообщил, что БПЛА атаковали избирательный участок в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. В результате здание загорелось. Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал обстрелы российских регионов ВСУ с попыткой «бросить тень на выборы» и дестабилизировать ситуацию.

В Запорожской области по итогам второго дня голосования явка составила 72,38%.

Выборы главы государства проходят с 15 по 17 марта. На пост президента России претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.