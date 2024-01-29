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Выборы президента России ,  
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Гурцкая, Запашные и командир «Ахмата» стали доверенными лицами Путина

ЦИК зарегистрировал вторую часть списка доверенных лиц Путина из 198 человек
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Выборы президента России
Диана Гурцкая
Диана Гурцкая (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Центризбирком зарегистрировал вторую часть списка доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина, в него вошли 198 человек.

Среди них:

  • командир «Ахмата» Апты Алаудинов;
  • главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко;
  • певица Надежда Бабкина;
  • певец Олег Газманов;
  • актер Сергей Гармаш;
  • певица Диана Гурцкая;
  • артисты братья Запашные;
  • актер Иван Охлобыстин;
  • военкоры Евгений Поддубный и Андрей Руденко;
  • спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев;
  • директор Эрмитажа Михаил Пиотровский;
  • Роман Ротенберг — сын бизнесмена Бориса Ротенберга;
  • певица Юлия Чичерина.

В декабре ЦИК зарегистрировал 346 доверенных лиц Путина, включая актера Сергея Безрукова, джазмена Игоря Бутмана, певиц Полину Гагарину и Ларису Долину, артиста балета Николая Цискаридзе, фигуриста Евгения Плющенко, боксера Александра Поветкина, артиста балета Сергея Полунина, певца Николая Расторгуева, доктора Леонида Рошаля, тренера Ирину Винер, дирижера Юрия Башмета, певца Shaman (Ярослав Дронов), фигуристку Татьяну Навку, телеведущую Юлию Барановскую, лыжницу Елену Вяльбе, режиссера Никиту Михалкова, ректора МГУ Виктора Садовничего.

Таким образом, доверенными лицами Путина стали 544 человека (на прошлых президентских выборах в 2018 году в список входили 259 человек, в 2012-м - 499 человек).

Выборы пройдут 15–17 марта 2024 года.

Материал дополняется

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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