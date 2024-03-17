Рогов: участок загорелся в запорожской Каменке-Днепровской после атаки дронов

Рогов заявил о пожаре на участке в Запорожской области после атаки дронов

В городе Каменка-Днепровская Запорожской области дроны атаковали избирательный участок, в результате здание загорелось, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

С его слов, по участку, расположенному в городском доме культуры, дважды ударили дроны-камикадзе «Заноза». Здание загорелось. На место прибыли пожарные, однако они не могут начать тушение, так как беспилотники продолжают атаковать район, добавил Рогов.

Он уточнил, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

Каменка-Днепровская — город в Васильевском районе Запорожской области. К 1 января 2021 года, по данным переписи населения Украины, в нем проживали 12,3 тыс. человек. Город расположен на берегу Днепра в 8,5 км к западу от Энергодара, где находится Запорожская АЭС.

Запорожская область стала частью России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Киев не признал его результаты.

Накануне Рогов сообщил о взрыве близ здания с избирательным участком в Бердянске. С его слов, сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате повреждения получила стена строения, никто не пострадал. Как уточнил Рогов, взрыв произошел уже после закрытия избирательного участка.

Кремль назвал обстрелы российских регионов Вооруженными силами Украины (ВСУ) попыткой «бросить тень на выборы» и дестабилизировать ситуацию.

Выборы президента проходят в России с 15 по 17 марта. По данным региональной администрации, по итогам двух дней голосования явка в Запорожской области составила 72,38%.