ЦИК назвала число зарубежных наблюдателей на выборах президента
За ходом выборов президента России следят 1115 наблюдателей и экспертов из 129 государств мира, сообщили в ЦИК.
В ведомстве уточнили, что официальную аккредитацию от комиссии получили 706 международных наблюдателей из 106 стран. Еще 224 эксперта из 51 страны изъявили желание ознакомиться с организацией выборов по итогам Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сочи с 1 по 7 марта.
Кроме того, 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты. «Таким образом, за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран», — сообщила ЦИК.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата, которые были зарегистрированы ЦИК. Это действующий президент Владимир Путин (участвует как самовыдвиженец), глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, вице-спикер нижней палаты парламента, первый замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.
Комиссия не стала приглашать представителей стран, которые Россия считает недружественными (сейчас их 49) в качестве наблюдателей. Вместе с тем в таких государствах открылись избирательные участки.
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