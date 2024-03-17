ЦИК назвала число зарубежных наблюдателей на выборах президента

ЦИК: на выборах президента работают 1115 экспертов и наблюдателей из 129 стран

Иностранные наблюдатели выходят у избирательного участка № 230, расположенного в Доме дружбы народов Красноярского края на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий» в Красноярске (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

За ходом выборов президента России следят 1115 наблюдателей и экспертов из 129 государств мира, сообщили в ЦИК.

В ведомстве уточнили, что официальную аккредитацию от комиссии получили 706 международных наблюдателей из 106 стран. Еще 224 эксперта из 51 страны изъявили желание ознакомиться с организацией выборов по итогам Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сочи с 1 по 7 марта.

Кроме того, 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты. «Таким образом, за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран», — сообщила ЦИК.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата, которые были зарегистрированы ЦИК. Это действующий президент Владимир Путин (участвует как самовыдвиженец), глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, вице-спикер нижней палаты парламента, первый замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.

Комиссия не стала приглашать представителей стран, которые Россия считает недружественными (сейчас их 49) в качестве наблюдателей. Вместе с тем в таких государствах открылись избирательные участки.