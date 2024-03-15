США предупредили о мерах против наблюдателей на выборах в новых регионах
США будут использовать все возможные инструменты для привлечения к ответственности наблюдателей на выборах президента России в новых регионах и Крыму. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.
«Соединенные Штаты будут продолжать использовать все доступные инструменты для привлечения к ответственности лиц, ответственных за действия, подрывающие суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость свободных стран, включая тех, кто выступает в качестве наблюдателей за фиктивными выборами Кремля», — сказал Миллер, уточнив, что речь идет о выборах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и в Крыму.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В бюллетене будет четыре кандидата. Кроме Владимира Путина, это вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).
В середине ноября 2023 года президент Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства, которые разрешают проведение голосования на территориях, где введено военное положение. ЦИК вправе установить там «особенности подготовки и проведения выборов».
В начале декабря глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что способ проведения голосования в регионах с военным положением будет отличаться от порядка в других субъектах. Позднее ЦИК заявила, что они вместе с Минобороны и ФСБ сочли возможным провести президентские выборы в новых регионах.
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