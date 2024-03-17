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Военная операция на Украине ,  
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На подлете к Орлу сбили дрон

Губернатор Клычков: ПВО сбила летевший к Орлу беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили дрон на подлете к Орлу, сообщил в телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

Это второй беспилотник, сбитый над регионом с начала суток. По данным Минобороны, ночью над областью уничтожили еще один дрон. Позднее Клычков уточнил, что гражданские объекты не получили повреждений в результате атаки.

Орловский губернатор рассказал о последствиях атаки дрона на регион
Политика

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции на Украине, в последние несколько дней они участились, ПВО отразила несколько массированных атак.

Орловская область подвергалась атакам и ранее: 14 марта над регионом уничтожили три беспилотника. 12 марта дрон атаковал нефтехранилище в Орле, после его падения загорелся один из резервуаров. Пострадавших не было.

На подлете к Орлу сбили дрон
На подлете к Орлу сбили дрон

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Теги
Орел Орловская область беспилотники Андрей Клычков
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