Атаки хуситов привели к буму перевозок по железным дорогам России
Спрос на грузоперевозки из Азии в Европу по железным дорогам России резко вырос с начала кризиса в Красном море, что увеличило прибыль РЖД, пишет Financial Times.
Количество запросов на перевозку грузов по российским железнодорожным путям выросло примерно на 40% с декабря, когда контейнеровозам впервые пришлось искать альтернативные маршруты из-за нападений хуситов в Красном море, сообщила DHL. «Подавляющее количество идет через Россию», — подчеркнули в немецкой логистической компании. DHL при этом заверила в соблюдении международных санкций против России: не были осуществлены перевозки грузов, следовавших в Россию или из нее, применяется «строгий экспортный контроль».
По данным RailGate Europe, спрос вырос на 25–35%, нидерландская Rail Bridge Cargo отчиталась, что в этом году грузоперевозки по российским железным дорогам популярнее на 31%, чем годом ранее.
Из-за того, что логистические компании вынуждены пускать суда в обход Африки через мыс Доброй Надежды и другие альтернативные маршруты, средняя продолжительность доставки выросла на 7–10 дней — до 50–55 дней. При этом путь из китайского города Чэнду в немецкий Дуйсбург по российским железным дорогам занимает 25–30 дней.
Как показывают данные российской компании Eurasian Rail Alliance, которая занимается организацией грузоперевозок по железным дорогам, из Китая в Польшу в январе 2024 года доставили 14,5 тыс. контейнеров. Это на 36% больше результатов января 2023 года, однако даже такого объема не хватит, чтобы заполнить один контейнеровоз, считающийся одним из крупнейших, отмечает FT.
Другие логистические гиганты, в числе которых Kuehne & Nagel и датская Maersk, сообщили, что избегают использования российских железнодорожных маршрутов после начала на Украине полномасштабных боев. Их ежемесячные объемы перевозок по этим путям упали с февраля 2022 года и до сих пор составляют меньше объема, который может перевести один современный контейнеровоз.
РЖД в феврале сообщали о росте железнодорожных перевозок с Китаем на 36% за год по результатам 2023-го. Компания объяснила такую динамику активной работой железнодорожных погранпереходов.
«Более года назад, принимая плановые показатели на 2023 год, рост объема перевозок в сообщении с КНР на 10% мы рассматривали как оптимистическую оценку. Результаты превзошли все ожидания», — рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров.
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