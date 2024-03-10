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Война с хуситами ,  
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Атаки хуситов привели к буму перевозок по железным дорогам России

FT: атаки хуситов привели к буму перевозок по железным дорогам России
Сюжет
Война с хуситами
Атаки на торговые суда в Красном море заставили перевозчиков обратиться к услугам российской железнодорожной сети. Довести груз из Китая в Европу получается быстрее, чем пускать товары в обход Африки
РЖД RU000A0JXN05 ₽987,13 -0,22% Купить
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Спрос на грузоперевозки из Азии в Европу по железным дорогам России резко вырос с начала кризиса в Красном море, что увеличило прибыль РЖД, пишет Financial Times.

Количество запросов на перевозку грузов по российским железнодорожным путям выросло примерно на 40% с декабря, когда контейнеровозам впервые пришлось искать альтернативные маршруты из-за нападений хуситов в Красном море, сообщила DHL. «Подавляющее количество идет через Россию», — подчеркнули в немецкой логистической компании. DHL при этом заверила в соблюдении международных санкций против России: не были осуществлены перевозки грузов, следовавших в Россию или из нее, применяется «строгий экспортный контроль».

Атаки хуситов привели к буму перевозок по железным дорогам России
Атаки хуситов привели к буму перевозок по железным дорогам России

По данным RailGate Europe, спрос вырос на 25–35%, нидерландская Rail Bridge Cargo отчиталась, что в этом году грузоперевозки по российским железным дорогам популярнее на 31%, чем годом ранее.

Из-за того, что логистические компании вынуждены пускать суда в обход Африки через мыс Доброй Надежды и другие альтернативные маршруты, средняя продолжительность доставки выросла на 7–10 дней — до 50–55 дней. При этом путь из китайского города Чэнду в немецкий Дуйсбург по российским железным дорогам занимает 25–30 дней.

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Как показывают данные российской компании Eurasian Rail Alliance, которая занимается организацией грузоперевозок по железным дорогам, из Китая в Польшу в январе 2024 года доставили 14,5 тыс. контейнеров. Это на 36% больше результатов января 2023 года, однако даже такого объема не хватит, чтобы заполнить один контейнеровоз, считающийся одним из крупнейших, отмечает FT.

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Другие логистические гиганты, в числе которых Kuehne & Nagel и датская Maersk, сообщили, что избегают использования российских железнодорожных маршрутов после начала на Украине полномасштабных боев. Их ежемесячные объемы перевозок по этим путям упали с февраля 2022 года и до сих пор составляют меньше объема, который может перевести один современный контейнеровоз.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

РЖД в феврале сообщали о росте железнодорожных перевозок с Китаем на 36% за год по результатам 2023-го. Компания объяснила такую динамику активной работой железнодорожных погранпереходов.

«Более года назад, принимая плановые показатели на 2023 год, рост объема перевозок в сообщении с КНР на 10% мы рассматривали как оптимистическую оценку. Результаты превзошли все ожидания», — рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
РЖД хуситы Красное море железные дороги грузоперевозки
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