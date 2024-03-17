Спикер Джонсон: второй срок Трампа будет, как первый, но в режиме «турбо»

Джонсон заявил, что второй срок Трампа будет первым в режиме «турбо»

Если бывший президент Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, он будет во многом похож на его первый, но пройдет в режиме «турбо». Об этом заявил спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон, передает The Hill.

При победе Трампа республиканцы смогут сохранить большинство в палате представителей и вернуть себе доминирующее положение в сенате, считает Джонсон. Спикер пообещал в случае победы республиканца уделять приоритетное внимание борьбе с нелегальной иммиграцией, усилению экономического давления на Китай, снижению налогов, а также расширению добычи нефти и газа.

«Трамп усвоил много болезненных уроков за свой первый срок», — отметил Джонсон. В заключение он назвал себя первым действительно «протрамповским» лидером республиканцев в конгрессе. «То, чего мы достигли за первые два года его президентства, было просто потрясающе!» — резюмировал Джонсон.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. В них намерены принять участие как Трамп, так и нынешний лидер США Джо Байден. У первого не осталось соперников-однопартийцев, а второй опережает остальных претендентов от Демократической партии.

В начале марта The New York Times провела опрос, согласно которому за Байдена выразили готовность проголосовать 43% зарегистрированных избирателей, а за Трампа 48%. При этом вновь поддержать за Трампа собираются 97% проголосовавших за него в 2020 году. За Байдена готовы проголосовать лишь 83% прошлых избирателей. 10% его бывших сторонников признались, что теперь поддерживают его оппонента.

По мнению бывшей первой леди и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, отдать голос за Трампа — значит поддержать президента России Владимира Путина.«Становится яснее с каждым днем: голосование за Трампа — это голосование за команду Путина», — написала она в X. Клинтон проиграла Трампу на выборах в 2016 году.

Сам Путин называл победу Байдена более предпочтительным для России вариантом исхода президентской гонки в США.