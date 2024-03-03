NYT увидела в предвыборном опросе опасные сигналы для Байдена
За президента США Джо Байдена выразили готовность проголосовать 43% опрошенных среди зарегистрированных избирателей, за его потенциального конкурента Дональда Трампа — 48%. Об этом сказано в результатах опроса, проведенного New York Times вместе с Сиенским колледжем.
Оба кандидата добились равной популярности среди избирательниц — по 46%, но среди мужчин республиканец вырывается вперед: 49 против 40% у Байдена. За действующего президента чаще готова проголосовать молодежь в возрасте 18–29 лет и американцы старше 65 лет, за Трампа — избиратели в возрасте 30–64 лет. Разрыв заметен и в уровне образования опрошенных: за Байдена готовы проголосовать больше половины американцев с высшим образованием (54%) и 36% без него, в случае с Трампом ситуация обратная — хотят отдать голос за него 38% опрошенных с высшим образованием и 54% без него.
Результаты опроса дают несколько предупреждающих сигналов о слабостях позиции демократов, отмечает NYT. Трампа готовы поддержать 97% проголосовавших за него в 2020 году, и почти никто из его прошлых сторонников не перешел в лагерь действующего президента. Однако за Байдена готовы проголосовать лишь 83% прошлых избирателей, причем 10% признались, что теперь поддерживают Трампа.
Кроме того, речь идет о недостаточной популярности Байдена среди женщин, темнокожих и латиноамериканцев по сравнению с Трампом. Пока что, делает вывод издание, республиканцу лучше удалось объединить свой электорат, даже несмотря на продолжающиеся праймериз.
Как следует из итогов опроса, только каждый четвертый избиратель считает, что США движутся в верном направлении. А доля тех, кто считает политику Байдена вредящей лично им, в два раза превышает долю уверенных в обратном. Кроме того, большинство считают экономику находящейся в плохом состоянии, а доля считающих, что Байден не справляется со своими обязанностями, достигла 47% — выше, чем за все четыре года его президентства, по результатам опросов NYT и Сиенского колледжа.
При этом, выбирая между Никки Хейли, последним оставшимся основным оппонентом Трампа от Республиканской партии, и Байденом, 46% респондентов отдали предпочтение Хейли, а 37% — Байдену.
Как выяснил Gallup, за последний месяц с 20 до 28% выросла доля тех, кто считает иммиграцию наиболее важной проблемой, стоящей перед США. На втором и третьем месте — экономика (12%) и инфляция (11%). В течение почти всего прошлого года главной проблемой американцы называли правительство.
Байден и Трамп обладают высоким антирейтингом, отмечает The Economist. «Выборы станут не столько соревнованием за популярность, сколько референдумом, кого американцы сочтут наименее плохим вариантом», — объясняет издание.
Среди основных претензий к 81-летнему Байдену — возраст, следует из результатов опроса Bloomberg News / Morning Consult. Об этом факторе сообщили 82% опрошенных. Возраст 77-летнего Трампа обеспокоил 47% респондентов. Главный недостаток Трампа, по мнению большинства опрошенных, заключается в другом — 59% респондентов назвали его опасным.
Штаб Байдена отнесся к результатам опроса NYT с сомнением, заявив, что результаты расходятся с тем, как голосуют американцы, Трамп слишком переоценивается, а действующий президент — недооценивается. Этой же точки зрения придерживается Джим Мессина, возглавлявший в 2012 году предвыборный штаб бывшего президента Барака Обамы. «NYT гоняется за заголовками, игнорируя при этом то, что происходит. Лучший предсказатель выборов = как голосуют избиратели», — написал он в Twitter (переименован в X).
Выборы президента США состоятся через восемь месяцев, в ноябре 2024 года.
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