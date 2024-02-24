ЭКОВАС сняло санкции с Нигера
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) отменило санкции против Нигера, введенные после военного переворота в республике, сообщил глава блока Омар Алье Туре.
Ограничения подразумевали закрытие сухопутных и воздушных границ, прекращение всех финансовых операций с республикой, а также заморозку активов. Их решили снять по «гуманитарными соображениями», чтобы облегчить страдания граждан.
«Существуют индивидуальные санкции, которые остаются в силе», — подчеркнул глава ЭКОВАС (цитата по France 24).
Переворот в Нигере произошел 26 июля. Группа военных из президентской гвардии (позднее к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватила власть.
Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Происходящее он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. Мятежники создали свой орган власти — Национальный совет по защите Отечества (CNSP) — и сформировали переходное правительство.
США и Европейский союз осудили переворот, а ЭКОВАС пригрозило хунте интервенцией и потребовало восстановить конституционный порядок. Нигерийские военные отказались выполнять это требование.
В январе 2024 года Нигер, Мали и Буркина-Фасо решили выйти из ЭКОВАС.
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