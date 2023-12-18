Премьер Нигера заявил, что возможность вторжения в страну сохраняется

Нигер все еще не исключает возможность военного вторжения в страну, но армия готова его отразить, заявил в интервью «РИА Новости» назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.

«Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. Но помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов. <...> Если какое-либо государство решит нас атаковать, мы будем защищаться», — отметил Зейн.

Группа военных устроила переворот в Нигере в июле, отстранив от власти избранного президента Мохамеда Базума (он был взят под охрану, в начале декабря его семья заявила, что не получала о нем новостей с середины октября). Лидер мятежников и бывший глава президентской гвардии Абдурахман Чиани объяснил действия военных стремлением бороться с коррупцией и бедностью.

США и Европейский союз осудили переворот, а Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило хунте интервенцией и потребовало восстановить конституционный порядок. Нигерийские военные отказались выполнять это требование и обвинили Францию в подготовке «агрессии» совместно с ЭКОВАС. Также нигерские военные потребовали вывода французских войск из страны. Париж начал вывод войск осенью и планирует завершить к концу года.