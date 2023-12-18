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Переворот в Нигере ,  
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Премьер Нигера заявил, что возможность вторжения в страну сохраняется

Премьер Нигера: возможность вторжения в страну сохраняется, армия готова
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Переворот в Нигере

Нигер все еще не исключает возможность военного вторжения в страну, но армия готова его отразить, заявил в интервью «РИА Новости» назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.

«Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. Но помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов. <...> Если какое-либо государство решит нас атаковать, мы будем защищаться», — отметил Зейн.

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Ниамей, Нигер

Группа военных устроила переворот в Нигере в июле, отстранив от власти избранного президента Мохамеда Базума (он был взят под охрану, в начале декабря его семья заявила, что не получала о нем новостей с середины октября). Лидер мятежников и бывший глава президентской гвардии Абдурахман Чиани объяснил действия военных стремлением бороться с коррупцией и бедностью.

США и Европейский союз осудили переворот, а Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило хунте интервенцией и потребовало восстановить конституционный порядок. Нигерийские военные отказались выполнять это требование и обвинили Францию в подготовке «агрессии» совместно с ЭКОВАС. Также нигерские военные потребовали вывода французских войск из страны. Париж начал вывод войск осенью и планирует завершить к концу года.

Теги
Нигер война вторжение военная хунта
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