Юрий Игнат (Фото: Ukrinform Media Center / Reuters)

Полковника Юрия Игната уволили с должности спикера Воздушных сил Украины, сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в своем телеграм-канале.

Олещук поблагодарил Игната за «продуктивную работу». «Он будет оставаться в составе Воздушных сил и будет работать на другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь!» — написал Олещук. Причину увольнения он не назвал.

Юрий Игнат возглавлял пресс-службу Воздушных сил ВСУ с 2018 года. Информацию о своем увольнении он пока не комментировал. Последнюю неделю Игнат, который до того был частым гостем телевизионных эфиров, не появлялся в публичном пространстве и не давал комментариев, отмечает «Украинская правда».

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и назначил вместо него Александра Сырского, который до того занимал пост командующего Сухопутными войсками. Позже Залужного назначили новым послом Украины в Великобритании.

В начале марта Зеленский рассказал, что новый главком ВСУ Сырский получил «карт-бланш на кадровые изменения» в армии. «Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт, реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами», — подчеркнул украинский президент.