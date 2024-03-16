Минобороны показало кадры уничтожения прорывавшихся в Козинку диверсантов

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Минобороны показало кадры уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая пыталась проникнуть в село Козинка Белгородской области. Видео ведомство выложило в своем телеграм-канале.

Чуть ранее Минобороны сообщило о попытке проникновения диверсионных групп ВСУ со стороны Сумской области на территорию России в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области. Атаки были пресечены.

В приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины российская армия нанесла удары по живой силе и технике ВСУ. В результате воздушных и артиллерийских ударов вооруженных сил России ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три танка, две бронированные машины, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства и «Град».