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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры уничтожения прорывавшихся в Козинку диверсантов

Минобороны показало кадры уничтожения украинских диверсантов под Козинкой
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры уничтожения прорывавшихся в Козинку диверсантов
Video

Минобороны показало кадры уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая пыталась проникнуть в село Козинка Белгородской области. Видео ведомство выложило в своем телеграм-канале.

Минобороны заявило о сорванной попытке ВСУ прорваться в Россию
Политика
Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

Чуть ранее Минобороны сообщило о попытке проникновения диверсионных групп ВСУ со стороны Сумской области на территорию России в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области. Атаки были пресечены.

В приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины российская армия нанесла удары по живой силе и технике ВСУ. В результате воздушных и артиллерийских ударов вооруженных сил России ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три танка, две бронированные машины, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства и «Град».

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Теги
Георгий Смирнов
Минобороны диверсанты ВСУ
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