Путин назвал Ширвиндта легендой театра и кино

Александр Ширвиндт (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего худрука Театра сатиры, народного артиста Александра Ширвиндта, умершего на 90-м году жизни.

«Александр Анатольевич посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего щедрого, уникального дарования», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент назвал Ширвиндта легендой отечественного театра и кино, а также необыкновенно талантливым и мудрым человеком.

Ширвиндт умер 15 марта. Он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина, после чего поступил в труппу Театра Ленинского комсомола (сейчас — «Ленком»), перешел в театр на Малой Бронной, а после присоединился к труппе Театра сатиры. Он прослужил там 30 лет, а с 2000 по 2021 год руководил им.

Ширвиндт также снимался в кино, среди его наиболее известных ролей — Павлик в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», Харрис в комедии «Трое в лодке, не считая собаки» и другие.