В Москве к утру 16 марта проголосовали более 3,1 млн избирателей

В Москве за первый день выборов проголосовали 3,1 млн избирателей

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В Москве на выборах президента проголосовали более 3,1 млн человек, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

«На 8 часов утра цифра проголосовавших составила 3 147 675 избирателей», — приводит ее слова «РИА Новости». Она добавила, что ночь прошла спокойно — никаких нарушений не было.

Согласно данным портала по наблюдению за выборами, в Москве к 10:45 мск более 2,6 млн человек приняли участие в электронном голосовании.

Голосование на выборах президента продлится три дня — с 15 по 17 марта.

Явка на первый день превысила 35%. В бюллетене — четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. Окончательно определить результаты выборов ЦИК должна не позднее 28 марта, а инаугурация избранного президента запланирована на 7 мая.