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Выборы президента России ,  
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Явка на президентских выборах в первый день голосования превысила 35%

ЦИК: явка избирателей на президентских выборах в России составила более 35%
Сюжет
Выборы президента России
Явка на выборах президента России превысила 35%. В электронном голосовании в 28 регионах приняло участие более 3,4 млн человек, в Москве — более 2,4 млн человек
Фото: Сергей Булкин / NEWS.RU / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.RU / Global Look Press

Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составила на 21:00 мск 35,67%, согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Первый день выборов в России завершился, участки закрылись в Калининградской области.

Голосование на выборах главы государства пройдет в течение трех дней: с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал четыре кандидата на должность президента. Среди них: глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, самовыдвиженец Владимир Путин, и депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов.

Впервые на выборах президента работает механизм дистанционного электронного голосования. Оно проходит в 29 регионах России: в 28 регионах — на федеральной платформе, в Москве — на собственной региональной платформе.

В электронном голосовании в 28 регионах к приняло участие примерно 3,4 млн россиян. По данным портала электронного дистанционного голосования, число выданных бюллетеней превысило 3,423 млн (71% от участников электронного голосования), а принятых — 3,336 млн (69%).

На 20:44 мск в Москве более 2,4 млн человек приняли участие в электронном голосовании. По данным портала по наблюдению за выборами, число выданных бюллетеней превысило 2,449 млн, а принятых — 2,434 млн.

Выборы президента России. Главное
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

ЦИК сообщила о пяти случаях, когда бюллетени в урнах для голосования были испорчены красящей жидкостью. В Когалыме женщина пыталась поджечь ящик для сбора бюллетеней.

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Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что за намеренную порчу урн с бюллетенями на участках для голосования закон предусматривает в виде наказания до пяти лет лишения свободы. По ее словам, Граждане, которые заливали жидкость в урны с бюллетенями, были задержаны.

В Москве в отношении девушки, которая вылила зеленку в урну, завели уголовное дело по статье 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

В Санкт-Петербурге девушка бросила коктейль Молотова на крыльцо школы, в которой располагаются две участковые избирательные комиссии. Ее задержали полицейские.

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