Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным Aurus

Ким Чен Ын впервые приехал на мероприятие на подаренном Путиным Aurus

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на автомобиле Aurus, который ему подарил президент России Владимир Путин, сообщила заместитель главы отдела пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.

«Особые функции личной машины безупречны и в полной мере благонадежны», — говорится в ее заявлении, которое передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Использование Ким Чен Ыном автомобиля является «ярким свидетельством корейско-российской дружбы, которая всесторонне укрепляется и развивается на новом высоком этапе», отметила Ким Ё Чжон.

15 марта лидер КНДР вместе с дочерью Ким Чжу Э посетили учения воздушно-десантных войск Корейской Народной Армии. На полигоне Ким Чен Ын руководил тренировкой военных, которая была нацелена на проверку готовности авиации к «мобилизации по произвольным оперативным планам, разрабатываемым в непредвиденных военных условиях».

Путин подарил Ким Чен Ыну машину Aurus 18 февраля, подарок передали через сестру северокорейского лидера.

Президент России показал лидеру КНДР автомобили Aurus еще в сентябре 2023 года, когда Ким Чен Ын приезжал в Россию с визитом. Глава Северной Кореи тогда посидел на заднем сиденье одной из машин вместе с российским президентом.