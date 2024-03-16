Гутерриш написал Путину, Эрдогану и Зеленскому по поводу зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в феврале направил письма России, Украине и Турции о безопасности торговых судов в Черном море, сообщил «РИА Новости» официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, чтобы торговля продолжалась, поставки продовольствия шли, а суда были в безопасности. <...> В этой связи ранее в феврале генеральный секретарь направил письма президентам Российской Федерации (Владимиру Путину. — РБК), Турции (Реджепу Тайипу Эрдогану. — РБК) и Украины (Владимиру Зеленскому. — РБК)», — рассказал Дюжаррик.

По словам представителя, генсек в письме заявил, что свобода гражданского судоходства остается главной задачей для ООН в данный момент. «Продовольственные и торговые маршруты должны быть безопасными, непрерывными и предсказуемыми», — подчеркнул Дюжаррик.

Он отметил, что в последнее время объем экспорта продовольствия через Черное море растет. При этом суда, следующие из Украины и России, сталкиваются с опасностями из-за «ударов по портам и наличия морских мин», в результате транзакционные издержки растут.

Летом 2023 года, после выхода России из зерновой сделки, Минобороны предупредило, что будет считать все суда, идущие в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной в 2022 году независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состояло из двух частей: первая касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, а вторая — отмены ограничений на российский сельхозэкспорт. Москва неоднократно заявляла, что последняя часть так и не была выполнена.

Кремль исключал возвращение в сделку без выполнения его требований. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что причин для возобновления договоренностей нет, а другие пути вывоза зерна с Украины опасны.

Турция настаивает на возобновлении сделки. В ООН отмечали, что возвращение к прежним условиям соглашения бессмысленно, но создать условия для свободной навигации в Черном море необходимо.

Эрдоган в декабре говорил, что на предстоящей встрече с Путиным предложит российскому президенту «сделать все возможное» для возобновления зерновой сделки. В Турции ожидают, что Путин приедет после муниципальных выборов в стране 31 марта.