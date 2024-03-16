Обвиняемый в убийстве создателя «Спутника V» получил 14 лет колонии

Хорошевский районный суд Москвы приговорил Алексея Змановского, обвиняемого в убийстве одного из создателей вакцины «Спутник V» — ученого Андрея Ботикова, к 14 годам колонии особого режима. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Его признали виновным по ч.1 ст. 105 УК (убийство), п. «г» ч. 3 ст. и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК (кража с банковского счета с причинением значительного ущерба).

Суд присоединил к наказанию неотбытую часть срока по более раннему приговору Калужского районного суда. Помимо 14 лет колонии обвиняемому назначен штраф 80 тыс. руб.

Андрей Ботиков был убит 3 марта 2023 года. Источник РБК сообщал, что ученого задушили, убийство произошло в квартире Ботикова на северо-западе Москвы во время ссоры с его гостем. В столичном управлении Следственного комитета уточняли, что «29-летний молодой человек поссорился с хозяином и задушил его ремнем».

Алексея Змановского арестовали в тот же день. По данным СК, ранее он привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Змановский признал свою вину.

Ботиков работал старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это научное учреждение к августу 2020 года разработало вакцину от COVID-19 «Спутник V», ставшую одной из основных в России.

Ботиков — соавтор патента на вакцину. Он был в числе тех ученых, которые получили от президента Владимира Путина награду за создание препарата - в июне 2021 года он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.