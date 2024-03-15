Россия выдала Турции мужчину, обвиняемого в убийстве хозяина гостиницы

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Из России экстрадировали гражданина Узбекистана, которого Турция обвиняет в убийстве владельца гостиницы в Стамбуле, мужчину уже передали турецким правоохранителям, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД России.

«Сотрудники Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России и ФСИН России в международном аэропорту Внуково им. А.Н. Туполева передали представителям правоохранительных органов Турецкой Республики гражданина Узбекистана Хасанжона Аминова», — сказала Волк.

Аминов находился в розыске по каналам Интерпола по обвинению в умышленном убийстве. По версии турецкого следствия, в 2019 году он вместе с сообщником убил владельца гостиницы в Стамбуле. Гражданин Узбекистана был сотрудником отеля.

Летом 2023 года мужчину задержали в Казани, в конце года российская прокуратура одобрила выдачу обвиняемого турецкой стороне.

Турция в январе 2024 года экстрадировала в Россию гражданина, обвиняемого в мошенничестве на 272 млн рублей. Управление МВД России по Ставропольскому краю объявило его в международный розыск по уголовному делу о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также в отмывании криминальных доходов.

В декабре 2023 года Анкара передала Москве вора в законе Виктора Панюшина. В 2000 году обвиняемый получил особый статус в криминальной среде на территориях Курской, Орловской и Белгородской областей. Мужчину задержали в августе 2023 года на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.