Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей «Спутника V» Ботикова

Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей «Спутника V»

Алексей Змановский (Фото: moscowcourts / Telegram)

Хорошевский районный суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Змановского, обвиняемого в убийстве одного из создателей вакцины «Спутник V» — ученого Андрея Ботикова. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов.

«Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 мая 2023 года в отношении Змановского Алексея Владимировича, обвиняемого в убийстве научного сотрудника Центра Гамалеи Андрея Ботикова», — говорится в сообщении суда. По данным пресс-службы, обвиняемый признал вину.

Об убийстве Ботикова источники РБК сообщили ранее 3 марта. По данным собеседника, убийство произошло во время ссоры ученого с гостем, который его задушил. Это случилось в квартире Ботикова на улице Рогова на северо-западе Москвы.

Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что «29-летний молодой человек поссорился с хозяином и задушил его ремнем». По данным СК, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

Ботиков был старшим научным сотрудником Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.