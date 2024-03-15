СК завел уголовное дело после поджога кабинки на избирательном участке в Москве

СК завел дело после поджога кабинки на избирательном участке в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело после поджога кабинки на избирательном участке на юго-востоке Москвы. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

По данным следствия, на одном из избирательных участков женщина подожгла «легковоспламеняющейся жидкостью» кабинку для голосования. Уголовное дело завели по статье 141 УК России (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Она предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до года.

В СК отметили, что подозреваемую задержали и доставили в подразделение ведомства. Следователи допрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.

15 марта в России началось трехдневное голосование на президентских выборах. В них участвуют действующий президент Владимир Путин, депутат от партии «Новые люди» и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

В первый день в разных регионах России произошло несколько инцидентов на избирательных участках. Так, в Петербурге девушка бросила коктейль Молотова на крыльцо школы, где оборудовали две участковые избирательные комиссии (УИК). Правоохранители задержали ее в том же районе.

В Москве девушка вылила в урну для бюллетеней зеленку. Телеграм-канал Baza отмечал, что, заливая бюллетени жидкостью, она выкрикивала «проукраинские лозунги». Девушку задержали, СК завел на нее дело по статье 141 УК.

Аналогичный инцидент произошел в Воронежской области, а в Ростове и Карачаево-Черкесии в урны вылили чернила.