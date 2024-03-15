СК завел дело на девушку, вылившую зеленку в урну для бюллетеней в Москве

В Москве завели дело на девушку, вылившую зеленку в урну для бюллетеней

По статье о воспрепятствовании голосованию грозит до пяти лет лишения свободы. Аналогичный инцидент произошел в Воронежской области, а в Ростове и Карачаево-Черкесии в урны вылили чернила

Фото: Владислав Некрасов / Reuters

На одном из избирательных участков в Москве девушка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, сообщает столичное управление СК.

По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошел в Марьино. Девушка прошла в здание с банкой зеленки и вылила ее в урну, «выкрикивая проукраинский лозунг», пишет канал.

На девушку завели дело по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

В ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней чернилами Политика

Утром 15 марта аналогичные случаи произошли в Борисоглебске в Воронежской области. Как пишет «Блокнот Борисоглебск», зеленкой залили урны в Юго-Восточном и Северном микрорайонах города. В борисоглебской ТИК сообщили, что члены участковой комиссии заклеили прорези ящиков и установили другие урны, голосование продолжилось. Позднее они проверят, можно ли считать окрашенные бюллетени действительными.



Помимо того, рассказал зампред Центризбиркома Николай Булаев, в Ростове и Карачаево-Черкесии в урны для бюллетеней вылили чернила; по утверждению Булаева, людям за это обещали вознаграждение. Он попросил усилить охрану на участках.

15 марта в России — первый день голосования на президентских выборах, оно будет проходить в течение трех дней. ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов: это действующий президент Владимир Путин, вице-спикер Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.