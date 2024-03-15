Девушка бросила коктейль Молотова у двух участков в Петербурге

Девушка в Санкт-Петербурге кинула коктейль Молотова на крыльцо школы, в которой располагаются две участковые избирательные комиссии. По данным «Фонтанки», она задержана

Фото: Никита Попов / РБК

Девушка в Санкт-Петербурге кинула коктейль Молотова на крыльцо школы, в которой располагаются две участковые избирательные комиссии (УИК), сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

«Один инцидент омрачил голосование сегодняшнего дня — около 15 часов дня на улице Варшавской, дом 40, в школе № 358, где расположены два избирательных участка, это Московский район Санкт-Петербурга — девушка около 20 лет на крыльце бросила коктейль Молотова в вывеску одной из участковых комиссий», — рассказал он. По словам Мейксина, сотрудники полиции и МЧС быстро ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.

Полицейские уже задержали подозреваемую в том же районе, сообщило издание «Фонтанка». Ею оказалась 21-летняя местная жительница. Издание пишет, что, по предварительным данным, она пояснила полицейским, что задание на поджог получила от некоего «украинского телеграм-канала». Ей обещали заплатить за действие.

На выборах в ряде регионов России произошло уже несколько случаев, связанных с попытками воспрепятствовать голосованию или работе избирательных участков. «Произошло где-то около пяти ЧП с тем, что портят бюллетени в ящике для голосования, заливают, а в двух субъектах еще более резкие события со стороны оппозиции», — заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

Булаев предложил организовать «настоящее» дежурство у урн с бюллетенями и КОИБов, при этом не нарушая тайны голосования.

Выборы президента России пройдут во всех регионах с 15 по 17 марта. В выборах участвуют четыре кандидата (в алфавитном порядке): Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

По данным ЦИК, по состоянию на 16:40 мск явка по всей стране составила 24,64%. В 28 регионах (не считая Москвы) онлайн проголосовали 54% из 4,768 млн подавших заявку на участие в ДЭГ.