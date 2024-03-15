Гладков сообщил о пострадавшей при обстреле Грайворона

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Украина ведет обстрел Грайворонского городского округа, пострадала женщина, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородского области Вячеслав Гладков.

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«В городе Грайворон, к сожалению, есть одна пострадавшая — у женщины ушибы плечевого сустава и грудной клетки. Бригадой скорой раненая доставлена в областную клиническую больницу города Белгорода», — написал он.

Губернатор добавил, что ей оказывают медицинскую помощь. В городе также есть повреждения в двух частных домах. В административном здании в результате обстрела пробило крышу и вылетели окна.

Разрушения есть также в четырех селах. В Дунайке в четырех домовладениях выбиты окна, повреждены кровля и забор. В Козинке от разрывов снарядов загорелись два частных дома. В Глотово горит сарай. В селе Гора-Подол загорелась сухая трава. В этих населенных пунктах пострадавших нет.

После начала военной операции Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

ВСУ последний раз вели огонь по Грайворону днем 14 марта. Утром того же дня губернатор Гладков также сообщал об обстреле городского округа со стороны Украины. В результате разрыва снаряда получил ранения мужчина. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.