RND узнал о гибели на Украине бойца ВСУ из Германии

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Воевавший за Украину гражданин Германию погиб в результате артиллерийского удара, передает редакционное объединение RND со ссылкой на источники в иностранном легионе ВСУ.

По данным издания, немецкого военного звали Штефан, на момент смерти ему было 37 лет. На Украине он служил в подразделении разведывательных беспилотников.

Штефан погиб от прямого попадания артиллерийского снаряда по укрытию, в котором он находился. Когда удалось разобрать завалы, он был уже мертв, уточняет RND.

Кроме того, по данным издания, до того как в апреле 2022 года поехать на Украину, наемник пять лет служил в бундесвере. Во время службы его три раза направляли в Афганистан, где находился немецкий контингент.

14 марта Минобороны обновило статистику по прибывшим на Украину с начала военной операции иностранным наемникам. Из таблицы, опубликованной оборонным ведомством, следует, что с февраля 2022 года в боевых действиях на стороне ВСУ участвовали 235 немецких военных, 88 из них были убиты.

Лидерами по числу прибывших на Украину наемников стали Польша, Грузия и США (2960, 1042 и 1113 соответственно).

6 июля 2023 года российские военные нанесли удар по академии ВСУ во Львове. Как сообщили в Минобороны, в результате атаки погибло значительное число наемников из Германии.

Формирование интернационального легиона ВСУ началось в конце февраля 2022 года. По данным The New York Times, в марте 2023 года в нем служили около 1,5 тыс. человек.