Минобороны: при ударе по академии ВСУ во Львове уничтожены немецкие и польские наемники

Минобороны заявило о гибели немецких и польских наемников во Львове

За время военной операции уничтожено в общей сложности почти 5 тыс. иностранных наемников, заявили в Минобороны. Примерно столько же, сообщили в министерстве, сбежали с Украины

Фото: РИА Новости

В результате удара, нанесенного 6 июля по академии ВСУ во Львове, было уничтожено большое количество немецких и польских наемников, говорится в сводке Минобороны.

Ведомство также сообщило об ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины, в Черниговской области.

Кроме того, два полевых лагеря иностранных наемников ВСУ поражены на донецком направлении, заявили в министерстве.

В общей сложности за время военной операции, по оценке Минобороны, уничтожено 4990 наемников, еще свыше 4,9 тыс., утверждает ведомство, сбежали из районов боевых действий и покинули Украину. Вооруженные силы продолжат «целенаправленное уничтожение» иностранных наемников на Украине, добавили в Минобороны.

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