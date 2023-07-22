Минобороны заявило о гибели немецких и польских наемников во Львове
В результате удара, нанесенного 6 июля по академии ВСУ во Львове, было уничтожено большое количество немецких и польских наемников, говорится в сводке Минобороны.
Ведомство также сообщило об ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины, в Черниговской области.
Кроме того, два полевых лагеря иностранных наемников ВСУ поражены на донецком направлении, заявили в министерстве.
В общей сложности за время военной операции, по оценке Минобороны, уничтожено 4990 наемников, еще свыше 4,9 тыс., утверждает ведомство, сбежали из районов боевых действий и покинули Украину. Вооруженные силы продолжат «целенаправленное уничтожение» иностранных наемников на Украине, добавили в Минобороны.
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