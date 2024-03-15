ЗАГС: москвичи не называли своих детей в честь столицы с 1926 года

Москвичи почти век не называли своих детей в честь столицы России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Жители Москвы не называют своих детей в честь столицы России уже почти век — с 1926 года, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе управления ЗАГС.

«В Москве с 1926 года не было зарегистрировано новорожденных с именем Москва. В 2020 году на свет появилась малышка, которую родители назвали Россия», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что еще одну девочку в 2023 году назвали именем Россияна.

В 2023 году на сайте ЗАГС появился сервис подбора имени новорожденным, помогающий родителям выбрать имя или «сгенерировать случайное». Как объяснили в ФНС, подбор сформировали на основании 5 тыс. реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировали в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года.

В начале марта 2024 года проект по мониторингу экономики Казахстана Ranking.kz сообщил, что в стране живут граждане с именами Путин и Трамп, а также восемь человек, названных Байденами.

Еще 12 граждан зовут Касым-Жомарт — по фамилии нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. У 24 человек в паспорте в графе «имя» записано Казахстан, больше всего граждан, названных в честь страны, живут на севере в Акмолинской области.