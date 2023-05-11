Имя Михаил впервые за годы стало самым популярным для новорожденных мальчиков в Москве

В Москве назвали самое популярное имя для новорожденных мальчиков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Москве в первом квартале стало имя Михаил. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

«Среди мальчиков первое место пока занимает имя Михаил, несмотря на многолетнее первенство имени Александр, — это имя в первом квартале 2023 года среди маленьких москвичей на втором месте. Дальше традиционно идут Максим, Марк и Лев», — рассказала она. Среди девочек самые популярные имена — София (или Софья), Анна, Мария, Ева и Виктория.

В первом квартале в Москве родились дети с редкими именами: Марио, Модест, Эврика, Капитолина, Эрвин.

В 2022 году Уханева говорила, что имя Александр лидировало среди новорожденных мальчиков в течение последних 20 лет.

Начальник ЗАГС в интервью также отметила, что москвичи стали чаще менять ФИО после советов личных астрологов. В первом квартале этого года для смены имени обратилось 3,5 тыс. человек.