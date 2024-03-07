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В Казахстане нашли Путина, Трампа и восемь Байденов

В Казахстане проживают граждане с именами Путин, Трамп и Байден
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В Казахстане живут граждане с именами Путин, Трамп и восемь человек, названых Байденами, выяснил проект по мониторингу экономики республики Ranking.kz.

«В Республике Казахстан живут 12 Касым-Жомартов, 1 Путин, 1 Трамп и 8 Байденов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в стране зарегистрированы 24 человека по имени Казахстан. Больше всего граждан, названных в честь республики, живут на севере в Акмолинской области.

Граждане республики также называют детей в честь казахстанских городов. В стране живут 24 Астаны, 20 Алма-Аты и 3 Шымкента.

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Теги
имена Владимир Путин Дональд Трамп Джо Байден Казахстан
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