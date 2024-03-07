В Казахстане проживают граждане с именами Путин, Трамп и Байден

В Казахстане нашли Путина, Трампа и восемь Байденов

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В Казахстане живут граждане с именами Путин, Трамп и восемь человек, названых Байденами, выяснил проект по мониторингу экономики республики Ranking.kz.

«В Республике Казахстан живут 12 Касым-Жомартов, 1 Путин, 1 Трамп и 8 Байденов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в стране зарегистрированы 24 человека по имени Казахстан. Больше всего граждан, названных в честь республики, живут на севере в Акмолинской области.

Граждане республики также называют детей в честь казахстанских городов. В стране живут 24 Астаны, 20 Алма-Аты и 3 Шымкента.

В Нижневартовске в феврале родился мальчик, которого назвали Владимир-Путин Гошгарович. Отец новорожденного выбрал такое имя, чтобы окружающие «не забыли нашего президента».

В октябре 2023 года ЗАГС Москвы рассказал о редких именах, которые москвичи дают детям. Семерых мальчиков назвали Космосами, шестеро получили имя Марс. Две девочки будут назваться Океанами, зарегистрированы девочки с именами Лиса, Фея, Сила, Лучи.