В Казахстане нашли Путина, Трампа и восемь Байденов
В Казахстане живут граждане с именами Путин, Трамп и восемь человек, названых Байденами, выяснил проект по мониторингу экономики республики Ranking.kz.
«В Республике Казахстан живут 12 Касым-Жомартов, 1 Путин, 1 Трамп и 8 Байденов», — говорится в сообщении.
Кроме того, в стране зарегистрированы 24 человека по имени Казахстан. Больше всего граждан, названных в честь республики, живут на севере в Акмолинской области.
Граждане республики также называют детей в честь казахстанских городов. В стране живут 24 Астаны, 20 Алма-Аты и 3 Шымкента.
В Нижневартовске в феврале родился мальчик, которого назвали Владимир-Путин Гошгарович. Отец новорожденного выбрал такое имя, чтобы окружающие «не забыли нашего президента».
В октябре 2023 года ЗАГС Москвы рассказал о редких именах, которые москвичи дают детям. Семерых мальчиков назвали Космосами, шестеро получили имя Марс. Две девочки будут назваться Океанами, зарегистрированы девочки с именами Лиса, Фея, Сила, Лучи.
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