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Политика ,  
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В Донецке трое детей погибли в результате ночного обстрела

Мэр Донецка сообщил о трех погибших детях в результате ночного обстрела

Во время ночного обстрела Петровского района Донецка снаряд попал в частный дом, погибли трое детей, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«Зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора по ул. Ольховская с последующим возгоранием», — написал он в телеграм-канале.

Мэр уточнил, что погибли девочки 2007 и 2021 годов рождения, а также мальчик 2014 года рождения.

При обстреле Донецка погиб один человек
Политика
Фото:kulemzin_donetsk / Telegram

Власти ДНР 10 марта сообщали, что ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки, после чего начался пожар на ООО «Никитовский хлеб». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, четыре человека получили ранения.

В Донецке трое детей погибли в результате ночного обстрела
В Донецке трое детей погибли в результате ночного обстрела

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Теги
Донецк обстрел погибшие
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