Мэр Донецка сообщил о трех погибших детях в результате ночного обстрела

В Донецке трое детей погибли в результате ночного обстрела

Во время ночного обстрела Петровского района Донецка снаряд попал в частный дом, погибли трое детей, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«Зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора по ул. Ольховская с последующим возгоранием», — написал он в телеграм-канале.

Мэр уточнил, что погибли девочки 2007 и 2021 годов рождения, а также мальчик 2014 года рождения.

Власти ДНР 10 марта сообщали, что ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки, после чего начался пожар на ООО «Никитовский хлеб». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, четыре человека получили ранения.