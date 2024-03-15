По всей России открылись избирательные участки

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На территории России открылись все избирательные участки, последние — в Калининградской области в 9:00 мск.

Президентские выборы в центральной части России стартовали в 8:00 мск. В частности, в Москве будут работать свыше 2,2 тыс. избирательных участков, в области — свыше 3,9 тыс.

Первые избирательные участки на территории России открылись еще в 23:00 мск 14 марта на Камчатке. Проголосовать россияне смогут и за рубежом на более 300 участках.

Ранее завершилось досрочное голосование: с 25 февраля отдать голос за кандидата можно было в труднодоступных местностях, а также в 42 субъектах, включая новые регионы

Голосование пройдет 15–17 марта 2024 года. В выборах участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, а также Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.